Виктор Дробыш объяснил, что Настасье Самбурской помешало стать звездой эстрады

Композитор и продюсер считает: если бы артистка была более работоспособной, она смогла бы добиться большей популярности.

Актриса Настасья Самбурская несколько лет назад захотела, помимо театральных подмостков, завоевать еще и славу певицы. Звезда заключила контракт с композитором Виктором Дробышем, но эта история завершилась судебными разбирательствами, сообщает Рамблер.

Настасье не понравилось, что приходится отдавать продюсеру 70 процентов своих гонораров за концерты и, как она считает, нерадивая работа по ее раскрутке,

У Дробыша на этот счет совсем иное мнение. Он заявил, что сумел раскрыть вокальные способности артистки и подобрать ей подходящие жанр и репертуар. А в том, что из Самбурской не получилось звезды первой величины, его вины нет. Настасье надо было больше работать.

«Мне обидно, она могла бы быть намного популярнее. Это ни с чем не связано - кроме того, что артистка не работоспособная. Она человек, живущий сегодняшними эмоциями. А чтобы быть популярной, это поддерживать, надо очень много работать», - считает Дробыш.

Суд взыскал с Самбурской в пользу продюсера 2,7 миллиона рублей.

«Деньги пока не получил, но уже решил отдать половину Бакулевской больнице, другую половину - в Колпинский детдом, которому я периодически помогаю. Это не громкие слова, а просто деньги, которые мне не нужны», — сказал Виктор Яковлевич в эфире шоу «Ты не поверишь» на НТВ.