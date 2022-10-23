СБУ арестовала директора завода «Мотор Сич» за госизмену и тайные поставки в РФ двигателей для ударных вертолетов

Один из самых богатых людей Украины Вячеслав Богуслаев задержан СБУ в Запорожье, сообщает "Интерфакс-Украина".

Бывший директор "Мотор Сич" - одного из крупных промышленных предприятий - якобы сотрудничал и помогать российским вооруженным силам силам.

Почетный руководитель компании "Мотор Сич" в Вячеслав Богуслаев задержан у себя дома, а затем конвоем доставлен в Киев, сообщило в субботу 22 октября агентство Reuters.

Бывший глава завода производителя промышленных турбин и бывший депутат Верховной Рады подозревается в сотрудничестве и помощи российской администрации области.

По словам источников в СБУ, на которые ссылается Reuters, следователям пришлось взломать входную дверь дома подозреваемого, чтобы провести обыск. Украинская журналистка Ирина Ромалийская написала в социальных сетях, что бывший менеджер известен своими пророссийскими взглядами.

"Богуслаев человек-легенда для Запорожья и области. И для Украины. Один из богатейших людей страны. "Красный директор". Тот, кто руководил крупным предприятием во времена СССР, а потом "как-то" стал его собственником", - написала Ромалийская.

Бизнесмена подозревают в поставках в Россию запчастей для вертолетов и самолетов, а также в контактах с российскими спецслужбами, поясняет Reuters.

"Мотор Сич" - один из самых крупных в мире производитель авиационных двигателей и промышленных турбин. В прошлом году украинские власти блокировали попытки захвата предприятия китайскими компаниями.