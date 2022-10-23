Observer: школы Британии снизили расходы из-за цен на электроэнергию
Издание Observer рассказало о кризисе школьной образовательной системы Великобритании из-за энергетического кризиса в Европе.
23 октября газета Observer опубликовала статью, в которой заявила, что 90 процентов британских школ уже в начале 2023 года испытают существенные трудности с финансированием из-за рекордного роста цен на электроэнергию в стране.
По данным Observer, 50 процентов директоров школ в Британии прогнозируют существенный дефицит бюджета в своих учреждениях при составлении плана на грядущий год.
При этом Observer подчёркивает, что как минимум девять из десяти английских школ могут полностью исчерпать свои средства к началу следующего года, что грозит крахом всей образовательной системе в государстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
В Минобороны Италии заявили о сложных временах в условиях экономического кризиса
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Борис Джонсон отказывается заключать сделку с Риши Сунаком из-за уверенности, что станет премьер-министром
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты