Observer: школы Британии снизили расходы из-за цен на электроэнергию

Издание Observer рассказало о кризисе школьной образовательной системы Великобритании из-за энергетического кризиса в Европе.

23 октября газета Observer опубликовала статью, в которой заявила, что 90 процентов британских школ уже в начале 2023 года испытают существенные трудности с финансированием из-за рекордного роста цен на электроэнергию в стране.

По данным Observer, 50 процентов директоров школ в Британии прогнозируют существенный дефицит бюджета в своих учреждениях при составлении плана на грядущий год.

При этом Observer подчёркивает, что как минимум девять из десяти английских школ могут полностью исчерпать свои средства к началу следующего года, что грозит крахом всей образовательной системе в государстве.