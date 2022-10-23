В Тюрингии 70 маленьких ёжиков готовятся пережить зиму в приюте для колючих

Когда с деревьев опадают листья и объявляются первые морозные ночи, для ежей начинается отсчет времени до долгого сна всю зиму.

Для приютов для ежей в Тюрингии это означает повышенную нагрузку: традиционно в это время передается особенно большое количество маленьких ежей, которые не имеют необходимого веса, чтобы самостоятельно пережить зиму.

«Ежи могут непрерывно впадать в спячку, только если они весят более 600 граммов», — говорит Стефани Мейснер, глава Altenburg Igelhilfe, крупнейшего приюта для ежей в Тюрингии. Животные, весящие меньше, скорее всего, умрут от голода.

Только в этом году Штефани Мейснер уже приняла 168 ежей, а сейчас на станции находится 70 животных. Добровольное предложение финансируется исключительно за счет пожертвований. Поскольку мало кто хочет браться за эту постоянную работу, зона охвата огромна: животных снова и снова привозят в Альтенбург из Саксонии и Саксонии-Анхальт — в радиусе до 200 километров. Есть только одно условие для приема: «Каждый, кто сдает здесь ежа, должен в конце снова забрать его и отпустить на том месте, где он был найден», — объясняет Мейснер. Поскольку животные очень привязаны к сайту, это необходимо.

Неизвестно, сколько колючих животных в настоящее время обитает в Тюрингии. По данным Министерства охраны окружающей среды, ореол бурогорлого ежа, обитающего в Тюрингии, не нанесен на карту. Поэтому официальных подсчетов или оценок нет, хотя еж уже много лет находится в Красной книге. «У меня сложилось впечатление, что население Тюрингии продолжает сокращаться», — объясняет Мейснер.

Основная причина — резкое сокращение разнообразия насекомых, животные просто находят слишком мало пищи, чтобы выжить. Тщательно подстриженные парки, сады и обочины дорог не дают ни ежу, ни его источнику пищи достаточного убежища и жизненного пространства.

«Мы, люди, позаботились о том, чтобы ежи больше не могли найти что-нибудь поесть. Вот почему мы обязаны их поддерживать», — говорит Мейснер.

По наблюдениям борцов за права животных, газонокосилки-роботы присоединились к другим угрозам, таким как дорожное движение и пестициды: «Дешевые модели особенно не останавливаются, когда сталкиваются с препятствием», — говорит Мейснер. Поскольку ежи не убегают, а сворачиваются, это имеет серьезные последствия: особенно летом все больше и больше взрослых ежей доставляются с отрубленными лапами, тяжелыми ранами на морде или по всему телу. «Поэтому газонокосилки-роботы следует запускать в эксплуатацию только под наблюдением, а не в вечерние часы».

Эксперт по ежам Роланд Сейме из Йены также считает ситуацию сложной: «Жаркое лето еще больше сократило популяцию насекомых. Отсутствие воды еще больше увеличило стресс для животных». В этом году Сейме уже выпустил восемь ежей обратно в дикую природу, шестеро все еще находятся на его попечении.