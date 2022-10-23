Опытные садоводы объяснили, как быстро и без хлопот избавиться от травы между тротуарной плиткой

Дорожка из тротуарной плитки на участке со временем теряет первоначальный вид: сквозь стыки пробиваются сорняки, но есть простой способ их убрать.

Пробивающая трава между щелями тротуарной плитки огорчает рачительных хозяев. Некоторые пытаются вырвать ее, но чаще всего после этого она вырастает снова.

Есть специальные мощные средства, которые выжигают ненужные сорняки, однако не все хотят решать проблему с помощью химии. Что же делать в таком случае?

Опытные дачники знают один лайфхак, который позволяет им удалить проросшую траву и не допустить опасных соединений. Это - самый обыкновенный столовый уксус.

Чтобы избавиться от поросли в щелях садовой дорожки, надо залить уксус в пульверизатор и побрызгать сорняки.

Попавшие на них капли уксуса довольно быстро уничтожат растения. Более того, они предотвратят появление новых сорняков между швами тротуарной плитки.