В «Ростехе» ответили на обвинения СБУ в поставках украинских двигателей для ВКС России
В «Ростехе» ответили на обвинения СБУ в поставках украинских двигателей для боевых вертолетов, поставляемых для ВКС России.
Представитель "Ростеха", комментируя задержание президента предприятия "Мото Сич" Вячеслава Богуслаева и обвинения в адрес компании о поставках украинских двигателей для боевых вертолетов российской армии, заявил, что с 2014 года проведено полное импортозамещение силовых установок.
"Мы не скрываем, что украинские двигатели устанавливались на российские боевые вертолеты до 2014 года. В настоящий момент проведено полное импортозамещение силовых установок. Все машины оснащаются двигателями отечественного производства", - сказали в "Ростехе".
Ранее сообщалось, что герой Украины и президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев задержан в Запорожье по обвинению в государственной измене.
Опубликовано: Максим Алексеев
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Из участников главных новогодних концертов исчезла Кристина Орбакайте
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
В Минобороны Италии заявили о сложных временах в условиях экономического кризиса
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты