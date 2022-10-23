В «Ростехе» ответили на обвинения СБУ в поставках украинских двигателей для ВКС России

В «Ростехе» ответили на обвинения СБУ в поставках украинских двигателей для боевых вертолетов, поставляемых для ВКС России.

Представитель "Ростеха", комментируя задержание президента предприятия "Мото Сич" Вячеслава Богуслаева и обвинения в адрес компании о поставках украинских двигателей для боевых вертолетов российской армии, заявил, что с 2014 года проведено полное импортозамещение силовых установок.

"Мы не скрываем, что украинские двигатели устанавливались на российские боевые вертолеты до 2014 года. В настоящий момент проведено полное импортозамещение силовых установок. Все машины оснащаются двигателями отечественного производства", - сказали в "Ростехе".

Ранее сообщалось, что герой Украины и президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев задержан в Запорожье по обвинению в государственной измене.