Власти Норвегии опасаются падению энергетической инфраструктуры из-за угроз России
2022-10-23 11:58
Поскольку Норвегия заменила Россию в качестве основного источника природного газа в Европе, военные эксперты подозревают, что беспилотные летательные аппараты - дело рук России.
Норвежское правительство направило военные корабли, суда береговой охраны и истребители для патрулирования вокруг морских объектов.
Национальная гвардия Норвегии разместила солдат вокруг береговых нефтеперерабатывающих заводов, которые также были обстреляны беспилотниками.
Премьер-министр Йонас Гар Стере пригласил военно-морские силы союзников по НАТО Великобритании, Франции и Германии помочь в решении того, что может быть чем-то большим, чем норвежская проблема.
Опубликовано: Силивончик Алина
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Из участников главных новогодних концертов исчезла Кристина Орбакайте
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
В Минобороны Италии заявили о сложных временах в условиях экономического кризиса
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты