Власти Норвегии опасаются падению энергетической инфраструктуры из-за угроз России

Поскольку Норвегия заменила Россию в качестве основного источника природного газа в Европе, военные эксперты подозревают, что беспилотные летательные аппараты - дело рук России.

Норвежское правительство направило военные корабли, суда береговой охраны и истребители для патрулирования вокруг морских объектов.

Национальная гвардия Норвегии разместила солдат вокруг береговых нефтеперерабатывающих заводов, которые также были обстреляны беспилотниками.

Премьер-министр Йонас Гар Стере пригласил военно-морские силы союзников по НАТО Великобритании, Франции и Германии помочь в решении того, что может быть чем-то большим, чем норвежская проблема.