«Роскосмос» сообщил о запуске первого интернет- спутника — аналога Starlink

2022-10-23 12:13

Российское космическое агентство сообщило об успешном запуске первого интернет-спутника «Скиф-Д» проекта «Сфера»

Ракета-носитель "Союз" успешно вывел на околоземную орбиту первый российский аппарат проекта "Сфера" по расширению доступа в сеть Интернет, заявили в "Роскосмосе",

"Выведен на орбиту спутник "Скиф-Д", предназначенный для решения задач высокоскоростного доступа в Интернет", - говорится в сообщении.

Вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что всего планируется запустить 600 спутников. Проект "Сфера" призван стать аналогом американской системы Starlink компании Илона Маска SpaceX.

Опубликовано: Максим Алексеев