«Роскосмос» сообщил о запуске первого интернет- спутника — аналога Starlink
2022-10-23 12:13
Российское космическое агентство сообщило об успешном запуске первого интернет-спутника «Скиф-Д» проекта «Сфера»
Ракета-носитель "Союз" успешно вывел на околоземную орбиту первый российский аппарат проекта "Сфера" по расширению доступа в сеть Интернет, заявили в "Роскосмосе",
"Выведен на орбиту спутник "Скиф-Д", предназначенный для решения задач высокоскоростного доступа в Интернет", - говорится в сообщении.
Вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что всего планируется запустить 600 спутников. Проект "Сфера" призван стать аналогом американской системы Starlink компании Илона Маска SpaceX.
Опубликовано: Максим Алексеев
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