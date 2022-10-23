Артист цирка упал с девятиметровой высоты во время представления в немецком Дюрене и получил тяжелые травмы

Акробат упал с девятиметровой высоты на цирковом представлении в Дюрене в субботу днем и получил серьезные травмы.

После оказания первой медицинской помощи мужчину спасательным вертолетом доставили в больницу.

Опасности для жизни нет, сообщили в полиции в воскресенье. Представление, на котором присутствовало около 700 человек, сразу закончилось. По данным полиции, вина третьих лиц не может быть признана в соответствии с текущим статусом расследования.

По данным ряда СМИ, происшествие случилось, когда акробат хотел сделать сальто на колесе. Спектакль был музыкально оформлен известной кельнской группой Höhner и проходил под девизом «Цирк рок-н-ролла Höhner».