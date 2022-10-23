Артист цирка упал с девятиметровой высоты во время представления в немецком Дюрене и получил тяжелые травмы
2022-10-23 12:19
Акробат упал с девятиметровой высоты на цирковом представлении в Дюрене в субботу днем и получил серьезные травмы.
После оказания первой медицинской помощи мужчину спасательным вертолетом доставили в больницу.
Опасности для жизни нет, сообщили в полиции в воскресенье. Представление, на котором присутствовало около 700 человек, сразу закончилось. По данным полиции, вина третьих лиц не может быть признана в соответствии с текущим статусом расследования.
По данным ряда СМИ, происшествие случилось, когда акробат хотел сделать сальто на колесе. Спектакль был музыкально оформлен известной кельнской группой Höhner и проходил под девизом «Цирк рок-н-ролла Höhner».
Опубликовано: Тарас Медведев
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