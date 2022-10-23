Индийская ракета выводит на орбиту 36 интернет-спутников для британской компании

Индийское космическое агентство заявило, что они вывели на орбиту 36 интернет-спутников для британской спутниковой компании OneWeb после нескольких месяцев задержки из-за войны на Украине.

Миссия, являющаяся частью коммерческого соглашения между правительственной фирмой New Space India Limited и OneWeb, была объявлена успешной Индийской организацией космических исследований (ISRO) рано утром в воскресенье.

В этом 14-м запуске спутников OneWeb использовалась самая тяжелая ракета Индии, обычно предназначенная для правительственных космических аппаратов. OneWeb запустила свой первый спутник в 2019 году.