Индийская ракета выводит на орбиту 36 интернет-спутников для британской компании
2022-10-23 12:25
Индийское космическое агентство заявило, что они вывели на орбиту 36 интернет-спутников для британской спутниковой компании OneWeb после нескольких месяцев задержки из-за войны на Украине.
Миссия, являющаяся частью коммерческого соглашения между правительственной фирмой New Space India Limited и OneWeb, была объявлена успешной Индийской организацией космических исследований (ISRO) рано утром в воскресенье.
В этом 14-м запуске спутников OneWeb использовалась самая тяжелая ракета Индии, обычно предназначенная для правительственных космических аппаратов. OneWeb запустила свой первый спутник в 2019 году.
Опубликовано: Силивончик Алина
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Из участников главных новогодних концертов исчезла Кристина Орбакайте
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
В Минобороны Италии заявили о сложных временах в условиях экономического кризиса
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты