Старовойт: в Курской области создали 2 усиленные линии обороны на границе с Украиной
2022-10-23 12:42
Курский губернатор Роман Старвойт рассказал о завершении строительства двух усиленных линий обороны региона на границе с Украиной.
23 октября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о завершении работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линей обороны региона на границе с Украиной.
Старовойт отметил, что создание оборонительных линий осуществляется совместной работой Пограничного управления по Курской области и Министерства обороны России.
Также Роман Старовойт добавил, что создание третьей линии обороны в Курской области завершится 5 ноября.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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