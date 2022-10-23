Старовойт: в Курской области создали 2 усиленные линии обороны на границе с Украиной

Курский губернатор Роман Старвойт рассказал о завершении строительства двух усиленных линий обороны региона на границе с Украиной.

23 октября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о завершении работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линей обороны региона на границе с Украиной.

Старовойт отметил, что создание оборонительных линий осуществляется совместной работой Пограничного управления по Курской области и Министерства обороны России.

Также Роман Старовойт добавил, что создание третьей линии обороны в Курской области завершится 5 ноября.