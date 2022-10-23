Из участников главных новогодних концертов исчезла Кристина Орбакайте
Ни сама певица, ни организаторы мероприятий это не комментируют. СМИ считают, что одной из причин мог стать отъезд в Израиль ее матери, Аллы Пугачевой.
Российская певица Кристина Орбакайте в нынешнем сезоне не будет выступать на престижных новогодних концертах, сообщает Рамблер.
Певицы нет в списке на участие в «Голубом огоньке», «Большом праздничном концерте», «Песне года», хотя ранее они не обходились без нее.
Ни сама певица, ни организаторы мероприятий это не комментируют. По данным портала slovodel, в соцсетях и некоторых медиа высказываются предположения, что в этом мог сыграть свою роль выезд в Израиль матери звезды - Аллы Пугачевой.
Как известно, Орбакайте сейчас находится в Москве, но недавно у певицы прошла серия концертов в Крыму.
После этого Кристина отметилась на «Мосфильме», выложила совместное фото с сыном Дэни Байсаровым - тем самым как бы намекая, что никуда из России не уехала.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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