Ученые открыли новую планету - газовый гигант с плотностью зефира

Астрономы обнаружили огромную газовую планету-гигант с плотностью зефира, которая окружает холодную красную карликовую звезду, расположенную в 580 световых годах от Земли.

Красные карлики являются самыми крошечными и тусклыми звездами и все еще превращают водород в гелий в своих ядрах посредством ядерного синтеза, который является частью жизни звезды, называемой "главной последовательностью".

Несмотря на то, что красные карлики намного холоднее солнца, они очень активны и испускают мощные вспышки, которые могут разрушить атмосферу любой планеты, находящейся на орбите.

Он значительно больше Юпитера - самой большой планеты Солнечной системы - с диаметром примерно 100,00 миль (150 000 километров).