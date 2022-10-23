Ученые открыли новую планету - газовый гигант с плотностью зефира
2022-10-23 12:57
Астрономы обнаружили огромную газовую планету-гигант с плотностью зефира, которая окружает холодную красную карликовую звезду, расположенную в 580 световых годах от Земли.
Красные карлики являются самыми крошечными и тусклыми звездами и все еще превращают водород в гелий в своих ядрах посредством ядерного синтеза, который является частью жизни звезды, называемой "главной последовательностью".
Несмотря на то, что красные карлики намного холоднее солнца, они очень активны и испускают мощные вспышки, которые могут разрушить атмосферу любой планеты, находящейся на орбите.
Он значительно больше Юпитера - самой большой планеты Солнечной системы - с диаметром примерно 100,00 миль (150 000 километров).
Опубликовано: Силивончик Алина
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