МИД Литвы выразило протест в связи с отказом выступить в Совбезе ООН по Украине

Председательствующий в Совете безопасности ООН Габон отказал представителю Литвы в выступлении по украинской проблеме.

МИД Литвы направил протест Габону за то, что председательствующая в Совете Безопасности африканская страна отказала в возможности выступить литовскому представителю по украинской проблеме.

"Представить Литвы должен был выступить от имени стран Балтии и Чехии по проблеме конфликта в Украине, но ему не дали этого сделать", - комментируют ситуацию в литовском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Литвы назвал такие действия "дискриминационными". В ведомстве сообщают, что в литовскому представителю разрешили выступить на заседании Совбеза ООН, но в последний момент доклад отменили.