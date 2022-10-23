МИД Литвы выразило протест в связи с отказом выступить в Совбезе ООН по Украине
Председательствующий в Совете безопасности ООН Габон отказал представителю Литвы в выступлении по украинской проблеме.
МИД Литвы направил протест Габону за то, что председательствующая в Совете Безопасности африканская страна отказала в возможности выступить литовскому представителю по украинской проблеме.
"Представить Литвы должен был выступить от имени стран Балтии и Чехии по проблеме конфликта в Украине, но ему не дали этого сделать", - комментируют ситуацию в литовском внешнеполитическом ведомстве.
МИД Литвы назвал такие действия "дискриминационными". В ведомстве сообщают, что в литовскому представителю разрешили выступить на заседании Совбеза ООН, но в последний момент доклад отменили.
Опубликовано: Максим Алексеев
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