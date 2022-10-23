Астронавты нашли общие сходства спутника Юпитера - Ледяной луны Европы и Земли

Согласно исследованию ученых, которые ищут внеземную жизнь в космосе, спутник Юпитера, Ледяная луна Европы, оказался не таким соленым и имеет сходство с Землей.

Ледяная луна Европа, которая вращается вокруг Юпитера, окружена толстым слоем льда, и в новом исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology, было обнаружено, что снег притягивается к ней.

Это похоже на то, как снег поднимается через воду под шельфовыми ледниками на Земле, и это говорит о том, что Луна, возможно, не такая соленая, как считалось ранее учеными.