Астронавты нашли общие сходства спутника Юпитера - Ледяной луны Европы и Земли
2022-10-23 13:10
Согласно исследованию ученых, которые ищут внеземную жизнь в космосе, спутник Юпитера, Ледяная луна Европы, оказался не таким соленым и имеет сходство с Землей.
Ледяная луна Европа, которая вращается вокруг Юпитера, окружена толстым слоем льда, и в новом исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology, было обнаружено, что снег притягивается к ней.
Это похоже на то, как снег поднимается через воду под шельфовыми ледниками на Земле, и это говорит о том, что Луна, возможно, не такая соленая, как считалось ранее учеными.
Опубликовано: Силивончик Алина
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