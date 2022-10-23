Дачники с опытом назвали все плюсы посадки моркови под зиму

Лучшее время для сева семян моркови в средней полосе - с середины октября до середины ноября.

Бывалые огородники знают, что осенью можно сеять не только чеснок или лук, но и многие другие культуры, в том числе - морковь. Это позволяет собрать более ранний и более обильный урожай, и после этого использовать освободившиеся площади под другие культуры.

Грядку для озимых морковных грядок готовят заранее: землю нужно перекопать, сделать борозды, дать почве отлежаться и осесть. А также - подготовить сухой грунт для засыпания семян.

Норму семян надо увеличить на четверть - учитывая, что часть может погибнуть. Зато те, что приживутся, будут очень устойчивыми к любым перепадам погоды. Посевы присыпать торфом и накрыть лапником

Спешить с посадкой не стоит: слишком ранний сев моркови может погубить семенной материал. Лучшее время для сева семян моркови в средней полосе - с середины октября до середины ноября. То есть, после того, как произойдут первые заморозки, но еще не наступят серьезные морозы.

Перед посадкой замачивать семена не нужно: они должны лечь в землю сухими.