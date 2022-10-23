Риши Сунак публично выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании
Бывший министр финансов Риши Сунак объявил в воскресенье в Twitter о своей кандидатуре на пост следующего премьер-министра Соединенного Королевства, чтобы «восстановить экономику страны и объединить» Консервативную партию.
«Великобритания — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом», — написал он, — Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра», — добавил Риши Сунак.
Риши Сунак и экс-премьер Борис Джонсон, только что вернувшийся из отпуска на Карибах, встретились накануне вечером.
Согласно Sunday Telegraph, они договрились о «совместной кандидатуре», чтобы спасти тори от «гражданской войны». Теперь осталось узнать позицию Бориса Джонсона, который еще публично не начал кампанию. Напомним, что именно отставка Сунака привела к отставке его босса в начале июля.
Опубликовано: Тарас Медведев
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