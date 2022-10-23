Новый премьер-министр Италии ответила на поздравления Владимира Зеленского
2022-10-23 13:14
Джорджия Мелони ответила на поздравления президента Украины Владимира Зеленского.
Новая премьер-министр Италии Джорджия Мелони ответила на поздравления президента Украины Владимира Зеленского с избранием на пост главы кабинета министров. В своей публикации в Twitter она выказала поддержку Украине.
"Италия всегда будет на стороне Украины", - сказала она.
Жители Италии неоднозначно оценили высказывание Мелони. Многие пользователи резкое осудили своего премьер-министра.
Опубликовано: Максим Алексеев
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