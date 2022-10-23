Новый премьер-министр Италии ответила на поздравления Владимира Зеленского

2022-10-23 13:14

Джорджия Мелони ответила на поздравления президента Украины Владимира Зеленского.

Новая премьер-министр Италии Джорджия Мелони ответила на поздравления президента Украины Владимира Зеленского с избранием на пост главы кабинета министров. В своей публикации в Twitter она выказала поддержку Украине.

"Италия всегда будет на стороне Украины", - сказала она.

Жители Италии неоднозначно оценили высказывание Мелони. Многие пользователи резкое осудили своего премьер-министра.

Опубликовано: Максим Алексеев