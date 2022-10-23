Власти Херсонской области сообщили о прибытии в регион новых подразделений ВС РФ

2022-10-23 13:32

Кирилл Стремоусов рассказал о стабилизации фронта и прибытии в Херсонскую область новых подразделений.

В своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл сообщил о прибытии в регион новых подразделений Вооруженных Сил России. Фронт стабилизировался, заявил он.

"Передовая начинает готовится к зиме. Продолжается усиление линии соприкосновения людьми, вооружение и техникой", - говорится в публикации.

Ранее Стремоусов сообщал об отражении всех попыток украинской армии перейти в наступление.

Опубликовано: Максим Алексеев