Власти Херсонской области сообщили о прибытии в регион новых подразделений ВС РФ
2022-10-23 13:32
Кирилл Стремоусов рассказал о стабилизации фронта и прибытии в Херсонскую область новых подразделений.
В своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл сообщил о прибытии в регион новых подразделений Вооруженных Сил России. Фронт стабилизировался, заявил он.
"Передовая начинает готовится к зиме. Продолжается усиление линии соприкосновения людьми, вооружение и техникой", - говорится в публикации.
Ранее Стремоусов сообщал об отражении всех попыток украинской армии перейти в наступление.
Опубликовано: Максим Алексеев
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
ГУ МЧС: площадь пожара на месте падения истребителя Су-30 в Иркутске достигла 200 м²
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Марио Драги передал эстафету власти Джорджии Мелони на посту премьер-министра Италии
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты