Никита Михалков назвал Даню Милохина «безграмотным овощем»

Среди моментов, которые глубоко оскорбили Михалкова, был сюжет, когда блогер в прямом эфире вдруг узнал, что Сахалин это российский остров.

Никину Михалкова возмущают современные реалии. В очередном выпуске программы «Бесогон ТВ» оскароносный режиссер отметил низкий уровень современной культуры, сообщает СтарХит.

77-летний деятель искусства главной проблемой российского общества назвал поощрение безграмотности. В качестве примера режиссер привел Даню Милохина. Блогер удивил Никину Михалкова своим выступлением на ПМЭФ-2021, речь молодого человека тогда широко обсуждалась в СМИ и соцсетях.

«Совершенно естественным становится пример, когда на госканале вызывает умиление овощ безграмотный - Даня Милохин. Мы видели, как он отличился на экономическом форуме, видели это позорище. А сейчас он в конкурсах на ТВ сидит в жюри, судит», - возмущен Никита Сергеевич.

Издание напоминает, что на ПМЭФ-2021 Милохин предложил участникам дискуссии лечь на землю, чтобы сделать эффектное фото

Михалкова глубоко оскорбил и другой сюжет - когда Милохин в прямом эфире от одного из участниов шоу "внезапно" узнал, что Сахалин - российский остров. Демонстрация незнания истории и географии своей родной страны вызвала шквал критики.

«Выясняется, что Даня, сидя в жюри, не знает, что в пределах России, где он родился, есть остров Сахалин. Это не вызывает изумления или возмущения: это сродни детской улыбки - девочка описалась. То есть человек, имеющий миллионы подписчиков, интересен тем, что он не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — раскритиковал блогера режиссер.