Швеция обнаружила улики, которые доказывают диверсию против «Северных потоков»

2022-10-23 13:39

В ходе расследования шведскими специалистами было установлено, что газопроводы были повреждены именно с помощью взрыва, что нанесло большой ущерб инфраструктуре.

Доказательствами этого являются характерные выемки, которые обнаружили сотрудники СЭПО.

На сегодняшний день основной задачей СЭПО является сузить круг подозреваемых:

Продолжающееся длительное расследование даст полную картину, кому можно предъявить обвинение, а затем привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, что 27 сентября было совершено несколько подрывов газопроводов «Северный поток». Разрушения оказались колоссальными, что вывело трубы из троя.

Опубликовано: Силивончик Алина