Швеция обнаружила улики, которые доказывают диверсию против «Северных потоков»
2022-10-23 13:39
В ходе расследования шведскими специалистами было установлено, что газопроводы были повреждены именно с помощью взрыва, что нанесло большой ущерб инфраструктуре.
Доказательствами этого являются характерные выемки, которые обнаружили сотрудники СЭПО.
На сегодняшний день основной задачей СЭПО является сузить круг подозреваемых:
Продолжающееся длительное расследование даст полную картину, кому можно предъявить обвинение, а затем привлечь к уголовной ответственности.
Напомним, что 27 сентября было совершено несколько подрывов газопроводов «Северный поток». Разрушения оказались колоссальными, что вывело трубы из троя.
Опубликовано: Силивончик Алина
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