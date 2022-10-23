В Иркутске потерпел крушение военный самолёт Су-30, упав на двухэтажный дом
2022-10-23 13:51
Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил, что российский военный самолёт Су-30 потерпел крушение и упал на двухэтажный дом в Иркутске.
В воскресенье днём, 23 октября 2022 года, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о падении российского многоцелевого истребителя Су-30 на двухэтажный дом в Иркутске.
Кобзев отметил, что в настоящее время точные причины крушения военного самолёта и число возможных жертв неизвестны, на место ЧП направились экстренные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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