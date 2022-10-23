Министры обороны России и Франции обсудили возможность применения грязной ядерной бомбы в Украине
2022-10-23 13:53
Сергей Шойгу обсудил со своей французской коллегой вероятность провокаций, связанных с использования грязной ядерной бомбы в Украине.
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли вероятность провокаций, связанных с использования грязной ядерной бомбы в Украине, а также общую тенденцию на дальнейшую эскалацию конфликта.
Глава российского оборонного ведомства подробно проинформировал свою французскую коллегу о складывающейся ситуацией, и выразил озабоченность вероятностью перерастания конфликта за пределы Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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