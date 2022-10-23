Министры обороны России и Франции обсудили возможность применения грязной ядерной бомбы в Украине

Сергей Шойгу обсудил со своей французской коллегой вероятность провокаций, связанных с использования грязной ядерной бомбы в Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли вероятность провокаций, связанных с использования грязной ядерной бомбы в Украине, а также общую тенденцию на дальнейшую эскалацию конфликта.

Глава российского оборонного ведомства подробно проинформировал свою французскую коллегу о складывающейся ситуацией, и выразил озабоченность вероятностью перерастания конфликта за пределы Украины.