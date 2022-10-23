В Иркутске на жилой дом упал военный самолет
2022-10-23 14:04
Губернатор Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что в частном секторе Иркутска на двухэтажный жилой дом упал военный самолет.
Очевидцы сообщают, что спасательные службы прибыли на место уже через три минуты.
Информации о погибших и раненных пока нет.
Опубликовано: Светлана Репина
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