В Иркутске на жилой дом упал военный самолет

Ученые рассказали о пользе фейхоа в укреплении иммунитета

В фейхоа есть большое количество витамина С, группы В, а также Е и К. Они богаты минералами: кальцием, магнием, медью, марганцем. Плоды содержат и йод.

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