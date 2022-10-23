В Иркутске на жилой дом упал военный самолет

2022-10-23 14:04

Губернатор Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что в частном секторе Иркутска на двухэтажный жилой дом упал военный самолет.

Очевидцы сообщают, что спасательные службы прибыли на место уже через три минуты.

Информации о погибших и раненных пока нет.

Опубликовано: Светлана Репина