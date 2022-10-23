Ученые рассказали о пользе фейхоа в укреплении иммунитета
В фейхоа есть большое количество витамина С, группы В, а также Е и К. Они богаты минералами: кальцием, магнием, медью, марганцем. Плоды содержат и йод.
В плодах фейхоа содержится большое количество витамина С. В 100 гр. свежих ягод - 32,9 мг такого витамина, а это 55 процентов рекомендуемой суточной дозы, что положительно сказывается на иммунитете.
В фейхоа, кроме того, есть витамины группы В, Е и К, а также минералы - кальций, магний, медь и марганец. Высокое содержание калия помогает сосудам нормализовать кровяное давление. Фейхоа также способствует снижению риска гипертонии.
Ученые, кроме того, обнаружили в некоторых образцах плодов фейхоа до 50 мг водорастворимых соединений йода (на 100 г мякоти). Это количество сопоставимо с морепродуктами. Потому этот фрукт защищает нашу щитовидку.
Правда, его содержание может быть разным: концентрация в плодах из разных регионов отличается, потому что всё зависит от почвы. Йода, как правило, больше там, где близко море либо оно когда-то было в древности - как в Закавказье.
Примечательно, что польза фейхоа сохраняется и в варенье, но йодистые соединения при термообработке, конечно, испаряются.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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