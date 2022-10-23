Истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске, возник сильный пожар

Ммногоцелевой истребитель упал на жилой дом в Иркутске Су-30. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор иркутской области Михаил Кобзев.

ЧП произошло в микрорайоне Ново-Ленино.

"По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место", – сообщил глава региона.

В местных Telegram-каналах публикуются видеозаписи, на которых, предположительно виден пожар, начавшийся после крушения.

По данным СМИ, данное воздушное судно - это многоцелевой истребитель Су-30, который вылетел с местного авиазавода. Пока нет информации о о погибших и пострадавших.

Напомним, 17 октября в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае, погибли 15 человек, в том числе трое детей. При падении военный самолет ударил в 9-этажный жилой дом.

