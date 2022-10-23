Истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске, возник сильный пожар
Ммногоцелевой истребитель упал на жилой дом в Иркутске Су-30. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор иркутской области Михаил Кобзев.
ЧП произошло в микрорайоне Ново-Ленино.
"По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место", – сообщил глава региона.
В местных Telegram-каналах публикуются видеозаписи, на которых, предположительно виден пожар, начавшийся после крушения.
По данным СМИ, данное воздушное судно - это многоцелевой истребитель Су-30, который вылетел с местного авиазавода. Пока нет информации о о погибших и пострадавших.
Напомним, 17 октября в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае, погибли 15 человек, в том числе трое детей. При падении военный самолет ударил в 9-этажный жилой дом.
Опубликовано: Николай Скира
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