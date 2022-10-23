В Иркутске потерпел крушение Су-30, оба пилота погибли
Самолет Су-30 во время испытательного полета потерпел крушение в небе над Иркутском, пилоты не смогли увести машину из города, и она упала в жилом квартале.
По предварительным данным самолет упал на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске.
Самолет упал в частном секторе и взорвался. Оба пилота погибли, сообщают экстренные службы.
Из местных жителей никто не пострадал, сообщает губернатор Иркутской области Кобзев.
"Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи", - сказал он.
Сообщается, что из дома удалось эвакуировать троих детей. На месте работают наряды МЧС, площадь пожара составляет 200 кв.м..
Су-30 приндлежал авиапредприятию и совершал полет согласно палану испытаний на его борту не было боекомплекта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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