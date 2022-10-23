МЧС: военный самолёт в Иркутске упал во время испытательного полёта

В МЧС России сообщали, что крушение многоцелевого истребителя Су-30 произошло во время испытательного полёта.

23 октября пресс-служба МЧС России заявила, что крушение российского многоцелевого истребителя Су-30 на жилой двухэтажный дом в Иркутске произошло во время испытательного полёта.

В настоящее время точная причина, по которой произошло ЧП, в результате которого погибли оба пилота упавшего на дом в районе Ново-Ленино, неизвестна.