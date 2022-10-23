МЧС: военный самолёт в Иркутске упал во время испытательного полёта
2022-10-23 14:09
В МЧС России сообщали, что крушение многоцелевого истребителя Су-30 произошло во время испытательного полёта.
23 октября пресс-служба МЧС России заявила, что крушение российского многоцелевого истребителя Су-30 на жилой двухэтажный дом в Иркутске произошло во время испытательного полёта.
В настоящее время точная причина, по которой произошло ЧП, в результате которого погибли оба пилота упавшего на дом в районе Ново-Ленино, неизвестна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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