Боевой самолет СУ-30 рухнул на жилой дом в Иркутске
2022-10-23 14:11
Игорь Кобзев сообщил, что по предварительным данным, самолет СУ-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что по предварительным данным на двухэтажный дом в Иркутске рухнул самолет. Причины инцидента и его последствия уточняются.
По предварительной версии на жилое строение рухнул многоцевой истребитель-бомбандировщик Су-30, вылетевший с авиазавода.
Опубликовано: Максим Алексеев
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