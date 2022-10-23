Боевой самолет СУ-30 рухнул на жилой дом в Иркутске

Игорь Кобзев сообщил, что по предварительным данным, самолет СУ-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что по предварительным данным на двухэтажный дом в Иркутске рухнул самолет. Причины инцидента и его последствия уточняются.

По предварительной версии на жилое строение рухнул многоцевой истребитель-бомбандировщик Су-30, вылетевший с авиазавода.