Два пилота военного самолёта погибли при крушении в Иркутске
2022-10-23 14:15
Российские интернет-СМИ сообщают о гибели двух пилотов российского истребителя Су-30 при крушении в Иркутске.
23 октября российское интернет-СМИ Mash, ссылаясь на осведомлённый источник, сообщило о том, что оба пилота потерпевшего крушение в Иркутске многоцелевого истребителя Су-30 погибли.
Отмечается, что согласно предоставленной источником информации, лётчики-испытатели погибли непосредственно до падения самолёта, предварительно, они задохнулись.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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