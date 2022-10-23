Два пилота военного самолёта погибли при крушении в Иркутске

Российские интернет-СМИ сообщают о гибели двух пилотов российского истребителя Су-30 при крушении в Иркутске.

23 октября российское интернет-СМИ Mash, ссылаясь на осведомлённый источник, сообщило о том, что оба пилота потерпевшего крушение в Иркутске многоцелевого истребителя Су-30 погибли.

Отмечается, что согласно предоставленной источником информации, лётчики-испытатели погибли непосредственно до падения самолёта, предварительно, они задохнулись.