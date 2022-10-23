В Курской и Белгородской областях завершается строительство линий обороны

В Курской области России, граничащей с Украиной, построены две линии обороны для отражения возможного нападения украинских сил, сообщил в воскресенье губернатор региона Роман Старовойт.

«На этой неделе завершены строительные работы на двух усиленных линиях обороны в Курской области», — написал он в Telegram, отметив, что к 5 ноября должна быть построена третья линия обороны. «Мы готовы встретить любое нападение на нашу территорию», — сказал он.

Со своей стороны, губернатор Белгородской области России, также граничащей с Украиной, объявил в субботу о начале строительства линии обороны в своем регионе. «Мы начали ставить оборонительные укрепления», — сообщил он также в Telegram, опубликовав фотографии нескольких бетонных блоков в форме пирамиды, установленных на окраине села.

Россия в середине октября осудила «значительное усиление» атак ВСУ в нескольких российских приграничных районах, включая Белгород, а также Курск и Брянск. По данным местных властей, в субботу в результате ударов украинцев по объектам гражданской инфраструктуры в Белгородской области погибли два человека, а около 15 тысяч человек на несколько часов остались без электричества.