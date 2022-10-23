Жена Дмитрия Диброва пожаловалась, что Франция им «не светит»

Вместо этого она со всей семьей сходила во французский ресторан в Москве, где супруг ей сыграл на гитаре.

Полина Диброва в соцсетях посетовала, что не может попасть во Францию с семьей, чтобы насладиться там настоящей французской кухней. При этом она сумела провести выходной в условиях, которые максимально приближены к желаемым, сообщает Рамблер.

Вместе с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым и их тремя сыновьями она сходила во французский ресторан в Москве.

«Сегодня у нас французский ужин: вино, улитки, фуагра. Франция нам пока не светит, но справляемся с этой ситуацией», – написала Полина в микроблоге.

Многодетная мама в микроблоге также написала, что Дибров после ужина дал «концерт для одного зрителя» - шоумен сыграл для молодой жены на гитаре.

33-летняя Полина замужем за 62-летним Дмитрием с 2009-го года. Пара воспитывает троих сыновей – Илью, Федора и Александра.