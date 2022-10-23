Жена Дмитрия Диброва пожаловалась, что Франция им «не светит»
Вместо этого она со всей семьей сходила во французский ресторан в Москве, где супруг ей сыграл на гитаре.
Полина Диброва в соцсетях посетовала, что не может попасть во Францию с семьей, чтобы насладиться там настоящей французской кухней. При этом она сумела провести выходной в условиях, которые максимально приближены к желаемым, сообщает Рамблер.
Вместе с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым и их тремя сыновьями она сходила во французский ресторан в Москве.
«Сегодня у нас французский ужин: вино, улитки, фуагра. Франция нам пока не светит, но справляемся с этой ситуацией», – написала Полина в микроблоге.
Многодетная мама в микроблоге также написала, что Дибров после ужина дал «концерт для одного зрителя» - шоумен сыграл для молодой жены на гитаре.
33-летняя Полина замужем за 62-летним Дмитрием с 2009-го года. Пара воспитывает троих сыновей – Илью, Федора и Александра.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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