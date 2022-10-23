Марио Драги передал эстафету власти Джорджии Мелони на посту премьер-министра Италии

Уходящий премьер-министр Марио Драги в воскресенье передал эстафету первой женщине, возглавившей правительство Италии.

Исторический момент зафиксирован этим воскресным утром в Риме, когда уходящий премьер-министр Марио Драги передал эстафету Джорджии Мелони, первой женщине, возглавившей правительство Италии. Передача власти произошла под сводами великолепного дворца Киджи, резиденции правительства Италии.

По прибытии на красную дорожку, уложенную по этому случаю, Джорджия Мелони, одетая в черный брючный костюм и белую блузку, под звуки духового оркестра обошла почетный караул. Заметно взволнованная, она была встречена наверху лестницы Марио Драги, который пожелал ей «добро пожаловать», а затем провел с ней беседу тет-а-тет, продолжавшуюся более часа.

Этот по сути церемониальный этап был отмечен символической передачей Марио Драги своему преемнику серебряного колокола, который председатель Совета использовал для регулирования дебатов в Совете министров. Под объективами камер Мелони позвонила в колокольчик, а рядом с ней находился Марио Драги.

В возрасте 45 лет Джорджия Мелони возглавит самое правое правительство в стране с момента образования Итальянской Республики в 1946 году.

Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ), которого высоко ценят на международной арене и, особенно, в Брюсселе, возглавлял исполнительную власть с февраля 2021 года.