В воскресенье в Киеве проводят стабилизационные отключения электричества, районы по очереди остаются без света
Государственный оператор «Укрэнерго» отключил электроэнергию в Киеве в воскресенье, чтобы стабилизировать электроснабжение после ударов по инфраструктуре страны, сообщил частный украинский поставщик электроэнергии ДТЭК.
«23 октября в Киеве прошли стабилизационные отключения во избежание аварий», — пояснили в частной компании, уточнив, что эти сокращения поочередно затрагивают разные районы столицы, разделенные на три группы.
В течение последних десяти дней Россия наращивала удары по украинской энергосети, что привело к разрушению более трети ее мощностей.
Президент Украины заявил в субботу, что более миллиона украинских домов остались без электричества из-за российских атак на электроэнергетическую инфраструктуру .
ДТЭК вновь призвал жителей экономно расходовать электроэнергию, а бизнес – ограничить использование наружного освещения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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