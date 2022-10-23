В воскресенье в Киеве проводят стабилизационные отключения электричества, районы по очереди остаются без света

Государственный оператор «Укрэнерго» отключил электроэнергию в Киеве в воскресенье, чтобы стабилизировать электроснабжение после ударов по инфраструктуре страны, сообщил частный украинский поставщик электроэнергии ДТЭК.

«23 октября в Киеве прошли стабилизационные отключения во избежание аварий», — пояснили в частной компании, уточнив, что эти сокращения поочередно затрагивают разные районы столицы, разделенные на три группы.

В течение последних десяти дней Россия наращивала удары по украинской энергосети, что привело к разрушению более трети ее мощностей.

Президент Украины заявил в субботу, что более миллиона украинских домов остались без электричества из-за российских атак на электроэнергетическую инфраструктуру .

ДТЭК вновь призвал жителей экономно расходовать электроэнергию, а бизнес – ограничить использование наружного освещения.