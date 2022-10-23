Украинские диверсанты подорвали автомобиль в Херсоне

В Херсоне произошёл теракт, предварительно, украинские диверсанты заложили взрывчатку в автомобиль.

В воскресенье днём, 23 октября 2022 года, Telegram-канал «Главное в Херсоне» сообщил о произошедшем в административном центре Херсонской области террористическом акте.

Интернет-СМИ утверждает, что по предварительной информации, украинские диверсанты взорвали автомобиль в Херсоне, в результате чего в расположенных рядом с транспортным средством домах взрывной волной выбило окна.

В настоящее время официальной информации и точном масштабе разрушений, а также возможно количестве жертв и пострадавших при взрыве в Херсоне нет.