Саркози о внешней политике ЕС: «Мы танцуем на краю вулкана»
Экс-президент Франции Николя Саркози выразил непонимание того, на каких основаниях руководство Еврокомиссии принимает политические решения, об этом он рассказал еженедельнику Le Journal du Dimanche.
Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики», - заявил политик.
В упрек Еврокомиссии он указал, что ее лидеры принимают решения и заявления на уровне «экзальтации и поверхностной реакции». Все, о чем сейчас слышат европейцы – это миллиарды на вооружение Украины, а значит «все больше оружия, все больше смертей», отметил Саркози.
«Мы танцуем на краю вулкана», - предупредил политик.
Напомним, что 21 октября фон дер Ляйен сообщила об оказании регулярной финансовой помощи Киеву в 1,5 млрд евро в месяц, в 2023 году на эти нужды уйдет не менее 18 млрд евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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