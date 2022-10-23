Саркози о внешней политике ЕС: «Мы танцуем на краю вулкана»

Экс-президент Франции Николя Саркози выразил непонимание того, на каких основаниях руководство Еврокомиссии принимает политические решения, об этом он рассказал еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики», - заявил политик.

В упрек Еврокомиссии он указал, что ее лидеры принимают решения и заявления на уровне «экзальтации и поверхностной реакции». Все, о чем сейчас слышат европейцы – это миллиарды на вооружение Украины, а значит «все больше оружия, все больше смертей», отметил Саркози.

«Мы танцуем на краю вулкана», - предупредил политик.

Напомним, что 21 октября фон дер Ляйен сообщила об оказании регулярной финансовой помощи Киеву в 1,5 млрд евро в месяц, в 2023 году на эти нужды уйдет не менее 18 млрд евро.