В Иркутске создали комиссию для расследования крушения самолета СУ-30 на жилой дом

Губернатор Иркутской области сообщил о создании комиссии для расследования инцидента с крушением самолета СУ-30.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о создании комиссии для расследования инцидента с крушением самолета СУ-30.

"Для расследования инцидента создана комиссия с участием специалистов военной авиационной промышленности", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в ходе испытательного полета самолет СУ-30 потерпел крушение в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Оба члена экипажа погибли. Жертв среди гражданского населения нет.