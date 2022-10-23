В Иркутске создали комиссию для расследования крушения самолета СУ-30 на жилой дом
2022-10-23 15:38
Губернатор Иркутской области сообщил о создании комиссии для расследования инцидента с крушением самолета СУ-30.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о создании комиссии для расследования инцидента с крушением самолета СУ-30.
"Для расследования инцидента создана комиссия с участием специалистов военной авиационной промышленности", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в ходе испытательного полета самолет СУ-30 потерпел крушение в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Оба члена экипажа погибли. Жертв среди гражданского населения нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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