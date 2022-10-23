Олег Тиньков расплакался, встав на колени перед донором, которая спасла ему жизнь

Больному лейкемией бизнесмену была сделана пересадка костного мозга, он побывал в гостях у женщины, которая отдала ему свою часть костного мозга.

В июле 2020-го года Тиньков перенес пересадку костного мозга. Непростая операция заметно увеличила его шансы на выздоровление.

Предприниматель решился на нее после трех курсов химиотерапии. которые не дали нужного эффекта, сообщает СтарХит. Кроме этого, во время лечения в одной из клиник Германии Олегу пришлось пережить также много побочных осложнений: сепсис, ковид и так далее.

Донора миллиардер также нашел в Германии. Спасшая ему жизнь женщина живет во Франкфурте. Бизнесмен уже разговаривал с ней по телефону, а теперь состоялась долгожданная встреча.

Тиньков пришел к спасительнице домой, встал перед ней на колени со словами: «Спасибо огромное». Известный бизнесмен не сумел сдержать слез и обнял Сандру.

В июле Тиньков получил молекулярный тест, показавший полную ремиссию. В августе предприниматель проходил реабилитацию в Швейцарии. И, придя в норму, побывал у Садры в гостях.

«Было очень эмоционально - вероятно, так круто сохранить чью-то жизнь. Посидели, выпили, поговорили... Сегодня у меня как раз 3 года с момента диагноза, когда я впервые услышал это страшное слово «лейкемия», — поделился 54-летний предприниматель.