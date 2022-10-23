Министр просвещения России призвал учителей как можно быстрее покинуть Херсонскую область

Сергей Кравцов порекомендовал учителям Херсонской области как можно быстрее покинуть область и переехать в другие регионы России.

На сайте министерства просвещения России появилось видеообращение Сергея Кравцова, в котором министр порекомендовал учителям Херсонской области как можно быстрее покинуть регион и переехать в другие регионы России.

"Важно, чтобы вы сохранили свои жизни и продолжили обучать детей", - говориться в обращении.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что учителя должны показать своим примером детям и их родителям, что покинуть область, это вынужденная и единственно правильная мера.