Министр просвещения России призвал учителей как можно быстрее покинуть Херсонскую область
2022-10-23 15:42
Сергей Кравцов порекомендовал учителям Херсонской области как можно быстрее покинуть область и переехать в другие регионы России.
На сайте министерства просвещения России появилось видеообращение Сергея Кравцова, в котором министр порекомендовал учителям Херсонской области как можно быстрее покинуть регион и переехать в другие регионы России.
"Важно, чтобы вы сохранили свои жизни и продолжили обучать детей", - говориться в обращении.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что учителя должны показать своим примером детям и их родителям, что покинуть область, это вынужденная и единственно правильная мера.
Опубликовано: Максим Алексеев
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