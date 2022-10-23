Администрация Херсонской области сообщила о проблемах с эвакуацией граждан из города
2022-10-23 16:00
Власти региона рассказали о перебоях в работе речного транспорта в связи с ростом числа желающих покинуть правобережную часть Херсонской области.
Власти Херсонской области сообщает о перебоях в работе речного транспорта в связи с ростом числа желающих покинуть правобережную часть Херсонской области. Информация появилась на Telegram-канале Администрации региона.
"Принимаются исчерпывающие меры для восстановления речного сообщения", - говорится в публикации.
Ранее власти Херсонской области призывали жителей правобережных регионов как можно быстрее переправится на левый берег Днепра.
Опубликовано: Максим Алексеев
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