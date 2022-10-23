Стремоусов: в результате теракта в Херсоне погиб один человек

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о гибели мирного жителя Херсона при взрыве СВУ.

23 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале сообщил подписчикам о произошедшем в городе Херсоне террористическом акте.

Стремоусов заявил, что в результате детонации закреплённого на столбе самодельного взрывного устройства погиб мирный житель Херсона, ещё один случайный прохожий получил ранения.

Чиновник добавил, что эвакуация людей из правобережной части Херсонской области была объявлена для предотвращения подобных ЧП и в очередной раз призвал херсонцев переправиться на левый берег Днепра или в другие регионы России.