Вучич: размещение 101-й дивизий США у границ Украины - приближение "идеального шторма"

Александр Вучич назвал приближением «идеального шторма» размещение войск США в Румынии на границе с Украиной

Информационное агентство TANJUG передало заявление президента Сербии Александра Вучича, в котором он назвал приближением к "идеальному шторму" размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии в непосредственной близости от границы с Украиной.

"Достаточно посмотреть на силы России в Украине и размещение лучшей дивизии США в Румынии, чтобы понять, что мы приближаемся к идеальному шторму", - сказал сербский лидер.

Александр Вучич подчеркнул, что никто в этом противостоянии не хочет уступать и это очень опасная ситуация.