Вучич: размещение 101-й дивизий США у границ Украины - приближение "идеального шторма"
2022-10-23 16:32
Александр Вучич назвал приближением «идеального шторма» размещение войск США в Румынии на границе с Украиной
Информационное агентство TANJUG передало заявление президента Сербии Александра Вучича, в котором он назвал приближением к "идеальному шторму" размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии в непосредственной близости от границы с Украиной.
"Достаточно посмотреть на силы России в Украине и размещение лучшей дивизии США в Румынии, чтобы понять, что мы приближаемся к идеальному шторму", - сказал сербский лидер.
Александр Вучич подчеркнул, что никто в этом противостоянии не хочет уступать и это очень опасная ситуация.
Опубликовано: Максим Алексеев
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