В Иркутске военный самолет Су-30 врезался в двухэтажный дом, оба пилота погибли
В воскресенье, 23 октября истребитель Су-30 врезался в жилой дом в Иркутске. Губернатор Иркутской области Михаил Кобзев заявил, что информации о раненых и погибших нет. "Интерфакс" сообщило, что оба пилота погибли.
"В Иркутске в 18.00 по местному времени самолет Су-30 разбился во время испытательного полета и упал на многоэтажный жилой дом. Информация о пострадавших пока отсутствует", - сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.
Губернатор Иркутской области Михаил Кобзев сообщил, что самолет упал на деревянный дом, предназначенный для двух семей. Он заверил, что никто из жителей не пострадал в катастрофе. Российские власти заявили, что пилоты совершали испытательный полет.
Неизвестно, что стало причиной катастрофы.
По предварительным данным, самолет вылетел с авиазаводов, связь с ним была потеряна.
Это вторая подобная авария в России за неделю. В понедельник, 17 октября 15 человек погибли в результате крушения бомбардировщика Су-34, врезавшегося в 9-этажный жилой дом в городе Ейск Краснодарского края.
Опубликовано: Николай Скира
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