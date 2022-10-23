Кречмер: компании в Германии борются за выживание из-за высокой цены на энергию

Премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что компании в Германии борются за выживания из-за энергетического кризиса в стране.

23 октября премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в своём интервью для немецкой газеты Bild am Sonntag заявил, что компании в Германии вынуждены бороться за выживание из-за рекордно высоких цен на энергоносители в стране.

Кречмер отметил, что нынешняя «драматичная» ситуация связана с введёнными правительством ФРГ санкционными ограничениями направленными против РФ, ввиду чего призвал немецкие власти как можно скорее предпринять меры для нейтрализации последствий от антироссийских санкций.