Жителей Херсона будут эвакуировать с помощью дополнительного речного транспорта

В Администрации Херсонской области сообщили о привлечении дополнительных транспортных средств для эвакуации жителей на левый берег Днепра.

В Telegram-канале Администрации Херсонской области сообщили, что в связи с увеличением числа желающих покинуть город Херсон и переправаиться на левый берег Днепра. Для решения этой проблемы будут задействованы дополнительные транспортные средства, заверяют власти региона.

Ранее министр просвещения России призвал учителей как можно быстрее покинуть Херсонскую область для сохранения собственных жизней. Администрация региона также просит людей переправляться на левый берег Днепра.