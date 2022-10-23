Еврокомиссар Тьерри Бретон полон оптимизма по ценам на газ и утверждает, что они продолжат снижаться

Европейский комиссар по внутреннему рынку через два дня после заключения европейского соглашения о ценах на энергию заявил, что цены на газ падают и будут падать, сообщает Figaro.

Отвечая на вопрос Большого жюри RTL-LCI-Le Figaro об энергетическом кризисе, Тьерри Бретон заметил, что нет повода для беспокойства.

Политическое соглашение, достигнутое в пятницу государствами Евросоюза, уже начинает сказываться на ценах на энергоносители.

«Как только было сделано это объявление, цены на газ упали на 10%. У нас сейчас 67 евро за мегаватт/час против 300 евро этим летом. Да, цены снижаются и будут снижаться», — подчеркнул еврокомиссар по внутреннему рынку.

«Я также хотел бы приветствовать президента Франции, сыгравшего чрезвычайно важную роль в объединении ЕС и обеспечении того, чтобы на стол были вынесены два предложения по потолку цен на газ», - добавил он.

Теперь, по мнению эксперта, необходимо, чтобы Еврокомиссия оперативно определила эти потолки. Иначе крупные компании, которые уже планируют свой бюджет на 2023 год могут совершить релокацию бизнеса в США или Китай, где цены на энергоносители гораздо ниже.