В Кишинёве полиция начала массовые задержания демонстрантов

На акции оппозиции в Кишинёве полиция начала массово задерживать демонстрантов.

23 октября ряд крупных Telegram-каналов и СМИ сообщили о том, что в Кишинёве в очередной раз проходит акция протеста с требованием отставки действующего президента Молдовы Майи Санду и правительства страны.

Полицейские перекрыли демонстрантам путь к зданию парламента Молдовы, однако недовольные правительством молдаване попытались прорваться через кордон, чтобы дойти до центральной площади в Кишинёве.

В результате произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проводить задержания пытающихся добраться до центра Кишинёва граждан Молдовы.