В Кишинёве полиция начала массовые задержания демонстрантов
2022-10-23 16:54
На акции оппозиции в Кишинёве полиция начала массово задерживать демонстрантов.
23 октября ряд крупных Telegram-каналов и СМИ сообщили о том, что в Кишинёве в очередной раз проходит акция протеста с требованием отставки действующего президента Молдовы Майи Санду и правительства страны.
Полицейские перекрыли демонстрантам путь к зданию парламента Молдовы, однако недовольные правительством молдаване попытались прорваться через кордон, чтобы дойти до центральной площади в Кишинёве.
В результате произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проводить задержания пытающихся добраться до центра Кишинёва граждан Молдовы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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В Кишинёве полиция начала массовые задержания демонстрантов
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