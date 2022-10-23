Кирилл Стремоусов призвал жителей Херсона экстренно покинуть город

Заместитель главы администрации Херсонской области призывает жителей города как можно быстрее переправляться на левый берег Днепра.

В своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов вновь призвал жителей региона как можно быстрее переправляться на левый берег Днепра в связи с терактом, произошедшем в городе, в результате которого погиб человек.

"Укронацисты не перед чем не остановятся, поэтому теракты будут продолжаться", - говорится в публикации.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей как можно быстрее покинуть регион.