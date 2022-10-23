Кирилл Стремоусов призвал жителей Херсона экстренно покинуть город
2022-10-23 17:01
Заместитель главы администрации Херсонской области призывает жителей города как можно быстрее переправляться на левый берег Днепра.
В своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов вновь призвал жителей региона как можно быстрее переправляться на левый берег Днепра в связи с терактом, произошедшем в городе, в результате которого погиб человек.
"Укронацисты не перед чем не остановятся, поэтому теракты будут продолжаться", - говорится в публикации.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей как можно быстрее покинуть регион.
Опубликовано: Максим Алексеев
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