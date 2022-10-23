Витас устроил дебош в московском караоке-клубе
Витасу и его компании не понравилось поведение мужчины за соседним столиком. В ход пошла нецензурная лексика, затем конфликт перешел в потасовку.
Певец Витас попал в скандал в московском музыкальном клубе. Его противник по драке (предположительно, представитель одного из федеральных министерств) подал на звезду заявление в полицию, сообщает Рамблер.
Виталий Грачев, которого зрители знают по псевдониму Витас, отдыхал в клубе на Садовой-Кудринской улице в ночь на 23 октября.
Как уточняет портал prozvezd, якобы Витасу и его компании не понравилось поведение мужчины за соседним столиком. В ход пошла нецензурная лексика, затем конфликт перешел в потасовку.
Во время драки Витас использовал газовый баллончик, после чего спешно ретировался. А его оппонент отправился в трампункт, где у него зафиксировали химические ожоги глаз. Мужчина также обратился в полицию.
Грачев сейчас почти не появляется на сцене, в России у него репутация скандалиста. Витас считается опальным певцом, популярность которого уже прошла.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Пентагон предупредил Киев, что боеприпасы к HIMARS у него заканчиваются
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Лидер ЛДПР грубо ответил на призывы Владимира Зеленского ударить по Кремлю
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты