Карл III отправил первые открытки со 100-летним юбилеем своим подданным

Первые поздравительные открытки от короля Карла III и его супруги Камиллы, достигли своих получателей, сообщили в Букингемском дворце в воскресенье.

Среди празднующих день рождения ветеран Второй мировой войны Рут Парк-Пирсон, которая в пятницу отпраздновала свое 100-летие в Северном Йоркшире в присутствии множества детей, внуков и правнуков.

На протяжении десятилетий для британских монархов стало доброй традицией отправлять открытку и личное сообщение, чтобы поздравить британцев, которые празднуют свой 100-й, 105-й и так далее день рождения. После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября практика была временно приостановлена. Теперь Чарльз и Камилла оправляют свои первые открытки.

Ежегодно из Букингемского дворца рассылаются тысячи открыток – помимо именинников также и парам, прожившим в браке не менее 60 лет. По данным дворца, около 1,3 миллиона открыток было отправлено в различные части Великобритании и за границу во время правления королевы Елизаветы II.